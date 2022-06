Der Gründer der Gruppierung »Querdenken 711«, Michael Ballweg, sitzt nach seiner Festnahme am Mittwoch nun wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Der Haftbefehl gegen einen am Mittwoch wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche Festgenommenen sei in Vollzug gesetzt worden, teilte die Polizei in Stuttgart mit , ohne Ballwegs Namen zu nennen. Sicherheitskreise hatten dem SPIEGEL jedoch bereits bestätigt, dass es sich bei dem 47-Jährigen um Ballweg handelte.