Eine Geschichte mit Happy End also? Womöglich nicht. Der heute 37 Jahre alte Oher hatte den Film und die Darstellung seiner Person darin schon früh kritisiert. Nun legt er nach: Am Montag hat Oher vor einem Gericht in Tennessee eine Petition eingereicht, in der es übereinstimmenden Medienberichten zufolge heißt: Oher sei nie rechtmäßig von den Tuohys adoptiert worden. Man habe ihn vielmehr angelogen und ihn so dazu gebracht, Papier zu unterschreiben, welche die Tuohys nicht zu seinen Adoptiveltern, sondern lediglich zu seinen Vormündern machen würde – damit diese Millionen mit seiner Lebensgeschichte verdienen konnten.