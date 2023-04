»Ich möchte mit meinem Schritt vor Sextortion warnen und allen in einer ähnlichen Situation Mut machen, ihre Scham zu überwinden und die Tat zur Anzeige zu bringen«, sagte er. Die Polizei habe sich »sehr zugewandt, professionell und engagiert« um seinen Fall gekümmert. Sextortion ist eine Zusammensetzung aus Sex und dem englischen Wort für Erpressung (Extortion).

Werner-Boelz geriet 2021 bundesweit in die Schlagzeilen, da er in einem Neubaugebiet keine Einfamilienhäuser erlaubte. Die rot-grüne Koalition in Hamburg hatte das in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, um die Wohnungsnot zu lindern.