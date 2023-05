Das Mädchen habe sich in der vergangenen Woche zu Hause in der Gemeinde Alpena im Garten aufgehalten, als plötzlich ein 17-Jähriger aufgetaucht sei, teilte die Michigan State Police mit. Er habe die Achtjährige gepackt, ihr den Mund zugehalten und versucht, sie in den angrenzenden Wald zu schleifen. Der ältere Bruder des Mädchens bemerkte demnach den offensichtlichen Entführungsversuch von seinem Kinderzimmerfenster aus.