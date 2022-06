Bei Zwischenfällen in drei US-Städten sind nach Polizeiangaben mindestens neun Menschen erschossen und mehr als 20 weitere teils schwer verletzt worden.

Unbekannte schossen in der Nacht zum Sonntag in einem Ausgehviertel der US-Großstadt Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania in die Menge und töteten dabei drei Menschen, elf weitere erlitten Schusswunden, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten seien zwischen 17 und 69 Jahren alt. In der belebten South Street seien »zahlreiche« Munitionshülsen sichergestellt worden. Zum Tatzeitpunkt befanden sich – wie am Wochenende üblich – Hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars.