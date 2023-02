»Wir haben absolut keine Ahnung, was das Motiv war«

Bei dem mutmaßlichen Schützen sei ein Zettel gefunden worden, der auf eine Bedrohung von zwei Schulen in Ewing Township in New Jersey hingedeutet habe, hieß es in einer online veröffentlichten Erklärung des Bezirks. Die öffentlichen Schulen seien für den Tag geschlossen worden, später sei aber festgestellt worden, dass keine Bedrohung vorlag. Der Mann habe seit mehreren Jahren nicht mehr in der Gegend gewohnt.