Die Angelegenheit ist auch deshalb brisant, weil sie Erinnerungen weckt an die Oderkatastrophe im vergangenen Jahr. Wohl aufgrund hoher Temperaturen und enormer Salzwerte hatten sich giftige Goldalgen in dem Strom ausgebreitet und ein massenhaftes Fischsterben ausgelöst – und schon jetzt deutet sich an, dass sich Ähnliches in der Oder in diesem Jahr wiederholen könnte.