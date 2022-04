Untersuchung nach Tod von George Floyd Rassistische Muster bei der Polizei von Minneapolis festgestellt

Knapp zwei Jahre nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ist der Polizei der US-Stadt in einem offiziellen Bericht eine Kultur des Rassismus vorgeworfen worden. Es gebe »ein Muster oder eine Praxis der diskriminierenden, auf Hautfarbe basierenden Polizeiarbeit«, heißt es in der Veröffentlichung der Menschenrechtsbehörde des Bundesstaates Minnesota.

So würden Polizisten »unter ähnlichen Umständen« häufiger Schwarze anhalten, durchsuchen oder festnehmen als Weiße. Das gleiche gelte für den Einsatz von Gewalt und das Verhängen von Strafen. So würden Schwarze nur 19 Prozent der Bevölkerung von Minneapolis ausmachen – 54 Prozent der Verkehrskontrollen würden aber Schwarze betreffen. Von den 14 seit 2010 von Polizisten in Minneapolis getöteten Menschen seien 13 Nicht-Weiße gewesen.

Polizisten würden auch eine »rassistische, frauenfeindliche und respektlose Sprache« verwenden, heißt es in dem Bericht weiter. Sie würden zudem in den sozialen Netzwerken Schwarze oder Schwarzen-Organisationen ohne Zusammenhang zu kriminellem Verhalten überwachen. Keine ausreichende Fehlerkultur Der Bericht, für den tausende Menschen befragt und zahlreiche Dokumente ausgewertet wurden, beklagt eine »Organisationskultur«, in der Polizisten zu einem aggressiven Auftreten ausgebildet würden. Polizisten würden deswegen »Situationen eskalieren und häufig ein unangemessenes Niveau der Gewalt« einsetzen. Zugleich würden sie nicht ausreichend für Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen.

Die Menschenrechtsbeauftragte Rebecca Lucero sagte auf einer Pressekonferenz nach der Veröffentlichung des Berichts, dass dieser keine einzelnen Beschuldigten herausgreife. »Bei dieser Untersuchung geht es nicht um eine einzelne Person oder einen einzelnen Vorfall«, sagte sie.

Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, äußerte sich beunruhigt. Er versprach, mit dem Staat zusammenzuarbeiten, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. Interims-Polizeichefin Amelia Huffman sagte gegenüber Reportern, die in dem Bericht angesprochenen Punkte seien »für alle zutiefst besorgniserregend«. Ihre Abteilung habe in den zwei Jahren seit Beginn der Untersuchung Reformen durchgeführt und werde nicht zögern, weitere Änderungen vorzunehmen. »Wir sind entschlossen, einen effektiven, verfassungsgemäßen Polizeidienst zu leisten. Den Dienst, den die Menschen in unserer Gemeinschaft wollen, brauchen und verdienen«, sagte Huffman.

Bürgerrechtsanwalt Ben Crump: »Dankbar und zutiefst hoffnungsvoll« Der Bürgerrechtsanwalt Ben Crump und seine Partner, die für die Familie von George Floyd eine Entschädigung von 27 Millionen Dollar von der Stadt erwirkt haben, nannten den Bericht »historisch« und »monumental in seiner Bedeutung«. Sie sagten, sie seien »dankbar und zutiefst hoffnungsvoll«, dass ein Wandel bevorstehe. Floyd war am 25. Mai 2020 in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz auf offener Straße getötet worden. Der weiße Polizist Derek Chauvin hatte dem wegen eines mutmaßlich gefälschten 20-Dollar-Scheins festgenommenen Schwarzen rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der 46-Jährige wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr.

Ein Handyvideo von Floyds qualvollem Tod ging um die Welt und sorgte international für Empörung. In den USA gab es landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Chauvin wurde im vergangenen Jahr zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.