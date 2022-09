Im Jahr 2015 nahmen die Ermittler den Fall wegen der Fortschritte in der DNA-Technologie wieder auf. Drei Jahre später konnten sie Jerry Westrom, einen verheirateten Vater von drei Kindern, als Verdächtigen ausmachen. Westrom lebte von April 1991 bis Dezember 1993 in der Nähe des Tatorts und war damals mehrfach wegen Prostitutionsdelikten mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden in Konflikt geraten.