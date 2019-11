Missbrauchsfall in Bergisch Gladbach Täter sollen eigene Kinder getauscht haben

In dem Fall von Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach haben die mutmaßlichen Täter offenbar Kinder für sexuelle Handlungen untereinander getauscht. Es gebe "sehr deutliche Hinweise darauf", sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer dem SPIEGEL, "dass sich mindestens zwei der beschuldigten Männer die eigenen Kinder gegenseitig zugeführt haben".

Vor gut zwei Wochen wurde ein 42-jähriger Familienvater aus Bergisch Gladbach festgenommen. Der Mann soll sein Kind missbraucht haben, über Messenger-Dienste in Kontakt mit anderen Personen gestanden und kinderpornografische Bilder und Videos ausgetauscht haben.

Inzwischen haben die Ermittler fünf weitere Männer aus den Chats identifiziert. Die Beschuldigten kommen aus der Gegend um Kleve, Düsseldorf, Wiesbaden, Krefeld und Viersen, sie wurden festgenommen. Auch Aachen sei ein möglicher Tatort, sagt Bremer. Alle sechs Männer sollen kinderpornografisches Material besessen und sich sich an ihren eigenen Kindern oder Stiefkindern vergangen haben.

Ermittler stellten gewaltige Datenmengen sicher

Bislang sind den Ermittlern neun mutmaßliche Opfer bekannt, sie sind zwischen einem und zehn Jahren alt. Die Beschuldigten sind in Untersuchungshaft, "es besteht Wiederholungsgefahr", sagt Bremer. Es gab neun Durchsuchungen, zehn Terabyte an Daten wurden dabei sichergestellt. Die Verdächtigen sollen die Taten gefilmt oder fotografiert und das Material über Chats ausgetauscht haben, teilweise in Gruppen mit bis zu 1800 Mitgliedern.

Lesen Sie auch das Interview mit Kinderpornografie-Chefermittler Andreas May: "Ich kam mit der Vorstellung, alles richtig zu machen. Und dann das, schrecklich"