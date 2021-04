Missbrauchsprozess in Münster 45-Jähriger zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt

Zahlreiche Menschen sollen an dem umfangreichen Tatkomplex zum Missbrauch von Kindern in Münster beteiligt gewesen sein. In einem Nebenverfahren hat das Landgericht einen Täter verurteilt – schneller als erwartet.