In »Leaving Neverland« erzählten Robson und Safechuck erstmals, wie der »King of Pop« sie sexuell missbraucht haben soll. Angefangen habe der Missbrauch, als er sieben war, sagt Robson in der Doku. Es wird beschrieben, wie Jackson sich systematisch an die Kinder annäherte, schließlich mit ihnen in einem Zimmer schlief und später Zeit wieder verstieß. Die Veröffentlichung der Vorwürfe mitten in der #MeToo-Bewegung löste eine Debatte über Jacksons Vermächtnis aus.

Zu Lebzeiten sah sich der exzentrische Sänger mit zwei Ermittlungen wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Kindern konfrontiert. 1994 wurde die Anklage fallen gelassen, nachdem das mutmaßliche Hauptopfer beschlossen hatte, nicht auszusagen. Jackson einigte sich mit der Familie des Jungen auf einen Vergleich in Höhe von 20 Millionen Dollar. 2005 wurde Jackson von einem Geschworenengericht in Kalifornien vom Vorwurf des Kindesmissbrauchs und des Alkoholausschanks an Minderjährige freigesprochen.