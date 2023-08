»Ohne Durchsuchungsbefehl oder Begründung«

Im Januar waren die sechs Polizisten »ohne Durchsuchungsbefehl oder Begründung« in ein Haus in der Kleinstadt Braxton eingedrungen, wie das US-Justizministerium berichtete. Demnach folterten sie die beiden schwarzen Männer, die sich dort aufhielten. Die Polizisten legten ihnen den Angaben zufolge Handschellen an, quälten die Männer und beleidigten sie rassistisch.