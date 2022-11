In der Zwischenzeit hat Johnson darum gebeten, dass seine Tochter Khorry Ramey an der Hinrichtung teilnimmt. Und sie selbst hat bekundet, dass sie dabei sein möchte. Am Montag reichte die American Civil Liberties Union (ACLU) einen Eilantrag bei einem Bundesgericht in Kansas City ein. In dem Antrag der ACLU heißt es, das Gesetz, das die Teilnahme von Personen unter 21 Jahren verbietet, verletze Rameys verfassungsmäßige Rechte.