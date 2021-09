Rocker-Razzia in NRW Polizei geht mit Spezialkräften gegen Hells Angels vor

Mit einer Hundertschaft und einem gepanzerten Fahrzeug haben Ermittler zahlreiche Objekte im Rockermilieu in NRW durchsucht. Bei dem Einsatz in sieben Städten geht es um den Mord an Rocker Kai M.