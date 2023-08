Ein früherer katholischer Pfarrer aus Hückelhoven ist wegen Untreue zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Amtsgericht in Mönchengladbach sprach ihn am Montag schuldig, sich am Vermögen seiner Gemeinde vergriffen zu haben. Der 59-Jährige habe in seiner Zeit als Pfarrer mehr als 100.000 Euro von einem Spenden- und Kollektenkonto der katholischen Gemeinde Hückelhoven im Kreis Heinsberg ins Ausland überwiesen. Dafür habe er sich 144-mal an dem Konto bedient.