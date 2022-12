Die Anklage lautete ursprünglich auf Mord aus niederen Beweggründen. Dies bestätigte sich nach Auffassung der Richter in der Verhandlung aber nicht. So hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, dass die Angeklagte den Säugling aus Angst vor sozialem Abstieg und Verlust von Freiheiten oder – wie vom Staatsanwalt angenommen – aus Angst entdeckt zu werden getötet habe.

24-Jährige nahm freiwillig an DNA-Reihentest teil

Eine Flaschensammlerin hatte die Leiche Ende März in einer Einkaufstasche in einem öffentlichen Mülleimer in Mönchengladbach entdeckt. Die Polizei suchte daraufhin zwei Monate lang aufwendig nach der unbekannten Mutter, unter anderem mit Handzetteln in mehreren Sprachen und einem Briefkasten für anonyme Hinweise. Im Zuge der Ermittlungen gab die Polizei dem toten Mädchen den Namen Rabea.