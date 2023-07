Zu den Vorwürfen werde er zunächst keine Angaben machen, erklärten seine beiden Verteidiger nun. Ob sich das am zweiten Verhandlungstag ändert, ließen sie offen.

Bereits Urteil wegen bandenmäßigem Drogenhandel

Der Geistliche war im Februar an die deutsche Justiz ausgeliefert worden. Er war zuvor seit August 2020 in Brüssel im Gefängnis, nachdem er an einem belgischen Flughafen mit knapp drei Kilo Heroin erwischt worden war. Im Dezember 2020 wurde er in Belgien wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt.

Nach der Verlesung der Anklage erklärte der Richter, dass es im Vorfeld auf Anregung der Verteidigung Gespräche aller Verfahrensbeteiligten gegeben habe. Eine Verständigung sei dabei nicht zustande gekommen. Für den Staatsanwalt wäre »nur im Gegenzug für ein umfassendes Geständnis« eine Haftstrafe von unter zwei Jahren und sechs Monaten denkbar.