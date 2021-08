Mönchengladbach Streit über Knoblauch-Pizzen in Taxi eskaliert – Frau fällt von Motorhaube

Ein Streit über zwei Knoblauch-Pizzen in einem Taxi hat sich in Mönchengladbach so hochgeschaukelt, dass eine junge Frau verletzt wurde. Nun ermittelt die Polizei gegen den Fahrer des Wagens.