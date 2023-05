Im Klassenraum einer Berufsschule in Mönchengladbach hat nach Polizeiangaben eine maskierte Person einen Lehrer mit einem Teleskopschlagstock angegriffen und verletzt. Demnach sei der bisher unbekannte Täter gegen Mittag in den Unterrichtsraum gelangt und habe unvermittelt auf den am Lehrertisch sitzenden 60-Jährigen eingeschlagen.