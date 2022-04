Das Sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow ist erneut beschmiert worden. An Säulen seien mit weißer Farbe die Wörter »Mörder« und »Orks« sowie der Buchstabe »Z« angebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Eine Polizeistreife habe die Farbschmierereien in der Nacht festgestellt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittle wegen Sachbeschädigung. Zuvor hatte der »Tagesspiegel« darüber berichtet. Orks sind in der Fantasiewelt des Schriftstellers J.R.R. Tolkien und seinem Roman »Der Herr der Ringe« verunstaltete Wesen und willige Vollstrecker des Bösen.