Das Gericht sah es den Berichten zufolge als erwiesen an, dass Holder im März 2019 mindestens zehnmal auf Hussle schoss, nachdem er ihn zufällig in dem Viertel getroffen hatte, in dem sie beide aufgewachsen waren. Nach einem kurzen Gespräch ging Holder weg und kehrte etwa zehn Minuten später zurück und eröffnete das Feuer, tötete den 33-jährigen Hussle und verwundete die beiden unbeteiligten Männer.