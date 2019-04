Nach dem mutmaßlichen Autorennen am Ostermontag in Moers hat sich ein Verdächtiger gestellt. Der 21-Jährige sei mit seinem Anwalt zur Polizei in Duisburg gekommen. Er solle am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Ermittler mit. Zuvor war nach dem Mann öffentlich gefahndet worden.

Er wird den Ermittlern zufolge verdächtigt, sich mit dem Fahrer eines Range Rover ein Rennen geliefert zu haben. Dabei soll er in einem Mercedes auf der Gegenspur unterwegs gewesen sein.

Er stieß demnach mit einem Citroen Saxo zusammen. Die 43-Jährige Fahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und starb dort. Der 21-Jährige flüchtete laut Polizei zu Fuß.

Zeugenaussagen hätten die Ermittler auf die Spur des Mannes gebracht, heißt es in der Mitteilung. Da sie den Verdächtigen jedoch weder telefonisch erreicht noch persönlich angetroffen hätten, schrieben sie ihn zu Fahndung aus.

Der mutmaßliche Fahrer des anderen Autos ist der Polizei bekannt. Er wurde bereits vernommen. Er habe zur Sache aber keine Angaben gemacht, sagte Staatsanwalt Sebastian Noé. Ob gegen den Mann ein Haftbefehl beantragt werde, hänge vom Ergebnis der weiteren Ermittlungen ab. Die Staatsanwaltschaft hat Noe zufolge derzeit keine Erkenntnisse, dass sich die beiden Fahrer vor dem Rennen kannten.