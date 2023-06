H. hatte in Bezug auf die Hassverbrechen auf nicht schuldig plädiert und kündigte Rechtsmittel gegen das Urteil an. H.s Anwalt sagte, sein Mandant sei kein »Fanatiker«. H. hatte Medienberichten zufolge in dem Prozess gesagt, er sei durch die Coronavirus-Pandemie und den Tod von Verwandten belastet gewesen und habe gehofft, einen Polizisten dazu zu bringen, ihn zu töten.

Es ist nicht das erste Urteil gegen H. Er war im Jahr 2006 wegen schwerer Tierquälerei zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Damals hatte er sich schuldig bekannt, auf einem Campingplatz im Südwesten Montanas einen Labrador erschossen und den Hund mit einer Kettensäge enthauptet zu haben.