Der Mord an Everard hatte zu einem landesweiten Aufschrei über Gewalt an Frauen geführt. Kritik gab es in dem Zusammenhang auch am Verhalten der Polizei, die nach dem Vorfall Verhaltensempfehlungen an Frauen veröffentlicht hatte, mit denen diese Übergriffe verhindern sollten. Auch eine Mahnwache für das Opfer hatte die Polizei aufgelöst. Der Fall Everard hatte die Metropolitan Police über Monate beschäftigt, Anfang Juli erhielt die von Skandalen geplagte Behörde einen neuen Chef.