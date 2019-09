Mord an Tramperin Sophia Angeklagter zu lebenslanger Haft verurteilt

Wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung an der 28-jährigen Sophia Lösche hat das Landgericht Bayreuth einen Lastwagenfahrer zu lebenslanger Haft verurteilt.

Mit der Verurteilung Boujemaa L.s wegen Mordes folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf eine mehrjährige Haftstrafe wegen Totschlags plädiert.

Das Gericht kam aber wie die Anklage zu dem Schluss, dass der aus Marokko stammende 42-Jährige Sophia im Juni vergangenen Jahres im Streit niedergeschlagen, schwer verletzt und dann bei einem zweiten Angriff getötet hatte. Damit handelte es sich nach Überzeugung des Gerichts um Mord zur Verdeckung der vorangegangenen Körperverletzung.

Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Familie hatte über die sozialen Netzwerke selbst nach Sophia gesucht und den Fernfahrer in Spanien kontaktiert, bevor die Polizei ihn fand. Eine Woche nach dem Verschwinden der jungen Frau war ihre Leiche in einem Straßengraben in Spanien gefunden worden.

Sophia Lösche hatte vor gut einem Jahr von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen wollen. Von dort wollte sie nach Aussage ihres Bruders Andreas Lösche per S-Bahn zu ihrer Familie nach Amberg in der Oberpfalz fahren. Dort kam die 28-Jährige aber nie an. Die eigentliche Tat soll sich in Oberfranken ereignet haben.

Kritik an Ermittlern

Die Familie hatte die Arbeit der deutschen Ermittler wiederholt kritisiert. Sie hätten Sophia lange als Vermisstenfall eingestuft, obwohl von Anfang an der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen vorgelegen habe. Auch habe die Kommunikation zwischen den Bundesländern Bayern und Sachsen nicht funktioniert.

Rechtspopulisten hatten versucht, den gewaltsamen Tod der Studentin zu instrumentalisieren. Die Familie Lösche betonte vor diesem Hintergrund immer wieder, dass es in dem Verfahren nicht um Gewalt von Flüchtlingen gehe, sondern um Gewalt gegen Frauen.