Am 18. September vergangenen Jahres erschoss Mario N. an einer Tankstelle in Idar-Oberstein Alexander W. Der Kassierer hatte ihn aufgefordert, sich an die Vorschriften zu halten und wegen der Coronapandemie eine Maske zu tragen. Seitdem sitzt Mario N. in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach in Untersuchungshaft.

»Besonders verachtenswert«

Dort wird er vorerst bleiben müssen. Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach hat den 50-Jährigen an diesem Dienstag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter werten den tödlichen Schuss als Mord: Mario N. habe die Tat heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen begangen.