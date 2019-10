Nach DNA-Abgleich Tatverdächtiger vor Gericht - 34 Jahre nach Mord an US-Regisseur

Knapp 35 Jahre nach der Ermordung des US-Regisseurs Barry Crane ist ein Tatverdächtiger in Los Angeles dem Haftrichter vorgeführt worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft plädierte der 53-Jährige in der Mordanklage auf "nicht schuldig".

Edwin H. wird vorgeworfen, sein Opfer im Juli 1985 mit einer großen Keramikskulptur getötet zu haben. Die Leiche wurde mit einem Telefonkabel um den Nacken gefunden.

Nach einem DNA-Abgleich war der Tatverdächtige im Mai 2018 im US-Staat North Carolina festgenommen worden. Bei einer ersten Befragung im März soll H. der Polizei zufolge die Tat gestanden haben. Der 57-Jährige wurde in Detroit geboren und arbeitete zuletzt als Automechaniker in der Stadt Rutherford College. Zum Tatzeitpunkt war er 18 Jahre alt.

AP Tatverdächtiger Edwin H. bei der Festnahme in Los Angeles

Vom Sender WSOC-TV während seiner Festnahme befragt, ob er sich an die Vorgänge im Jahr 1985 erinnere, sagte H.: "Ich habe kein wirklich gutes Gedächtnis. Damals kann alles Mögliche passiert sein, weil ich voll auf Droge war."

Eine Angestellte hatte die Leiche des 57-jährigen Filmemachers am 6. Juli 1985 in der Garage seines Haus in Los Angeles gefunden. Crane, der auch ein erfolgreicher Bridge-Spieler war, gehörte in den 1970er und 80er Jahren zu den gefragtesten Fernsehregisseuren des Landes. Er drehte unter anderem Folgen von Serienhits wie "CHiP", "Hawaii Fünf-Null", "Der unglaubliche Hulk", "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" und "Kobra, übernehmen Sie".

Der nächste Gerichtstermin wurde für Mitte Dezember festgesetzt.