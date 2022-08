Nach dem vierten Mord an einer muslimischen Person in Albuquerque, der mit rund 560.000 Einwohnern größten Stadt im US-Bundesstaat New Mexico, sucht Polizei nach Verbindungen. Der Mord »könnte mit drei ähnlichen Mordfällen in Albuquerque zusammenhängen«, heißt es in einer Mitteilung der lokalen Polizei, die bei ihren Ermittlungen von der Bundespolizei (FBI) unterstützt wird.