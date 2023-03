Wegen Mordes verurteilter Ex-Anwalt aus South Carolina Eigener Bruder bezeichnet Alex Murdaugh als »notorischen Lügner«

Zum damaligen Zeitpunkt habe es laut Randy, der zusammen mit seinem Bruder in der Familienkanzlei tätig war, so ausgesehen, als ob die Polizei wenig Hinweise in dem Fall gehabt habe. Eigenen Angaben zufolge habe Randy Murdaugh versucht, jeden zu kontaktieren, der vielleicht Informationen haben könnte, und seine Erkenntnisse dann an die Polizei weitergegeben. »Ich habe viel Zeit damit verbracht, Tag für Tag und wochenlang Leute anzurufen«, sagte Randy Murdaugh. Sein Bruder habe so etwas nie getan.