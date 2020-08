1989 getötete Beatrix Hemmerle Polizei in Trier fordert etwa hundert Männer zum DNA-Test auf

Einen seit 1989 ungeklärten Mord an einer Frau in Trier will die Polizei nun durch Massen-Gentests lösen. An einem Beweisstück waren Spuren entdeckt worden, die vom Täter stammen sollen.