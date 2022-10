Kristin Smart verschwindet nach einer Party spurlos

Was geschah in den frühen Samstagmorgenstunden des 25. Mai 1996? Smart, Erstsemester an der Polytechnischen Hochschule in San Luis Obispo, war auf einer Party, wo sie entweder zu viel trank oder – so eine Vermutung der Ermittler – von Flores unter Drogen gesetzt wurde. Auf jeden Fall war die 19-Jährige nach übereinstimmenden Aussagen gegen 2 Uhr nachts nicht mehr in der Lage, den zehnminütigen Weg zu ihrem Wohnheim allein zu gehen. Zwei Kommilitonen nahmen sich ihrer an, später stieß auch Flores dazu. Die beiden anderen Helfer verließen die Gruppe, nachdem Flores versichert hatte, Smart zu ihrem Zimmer zu bringen.