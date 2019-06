Die Vorwürfe gegen Stephan Ernst weiten sich aus. Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat laut einem Sprecher des Generalbundesanwalts Waffen an zwei Männer verkauft. Sie sollen nicht an dem Mord an Walter Lübcke beteiligt sein. Daher ermittle die Staatsanwaltschaft Kassel gegen sie - und nicht der Generalbundesanwalt.

