Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 55-Jährige im September 2022 eine allein lebende Frau in ihrer Wohnlaube in einer Ferienhaussiedlung am Würmsee in Burgwedel im Schlaf überfallen und mit einem Messer im Bett erstochen hatte. Das Opfer sei arg- und wehrlos gewesen, weshalb das Gericht das Mordmerkmal der Heimtücke ebenso als erfüllt ansah wie das Merkmal der niedrigen Beweggründe.