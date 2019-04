Mordserie auf Zypern Polizei entdeckt weitere Frauenleiche

Geschätzt drei Jahre lang soll ein mutmaßlicher Serienmörder auf Zypern sein Unwesen getrieben und mindestens sieben Menschen getötet haben.

Am Sonntag fand die Polizei in einem See nahe einer Mine westlich der Hauptstadt Nicosia in einem Koffer Teile einer stark verwesten Frauenleiche.

Tatverdächtig ist den Ermittlern zufolge der 35-jährige Armeeoffizier Nikos M. Er soll zugegeben haben, fünf Frauen sowie ein sechs und ein acht Jahre alte Mädchen getötet zu haben. Bei den Minderjährigen sollen es sich um die Töchter zweier Opfer handeln.

Über ein Dating-Portal soll der Tatverdächtige den Kontakt mit den Frauen aufgenommen haben. Die Polizei war ihm über die Nachverfolgung von Online-Chats mit einem der Opfer auf die Spur gekommen.

Augenzeugen berichteten, der Tatverdächtige sei von der Polizei am Samstag zum späteren Leichenfundort geführt worden. Dem britischen "Independent" zufolge soll er gestanden haben, drei Leichen in Koffern im Wasser versenkt zu haben.

Bisher wurden drei Frauenleichen gefunden. Bei einem Opfer soll es sich um die 39-jährige Mary Rose Tiburcio handeln, die seit Mai 2018 als vermisst galt. Von ihrer sechsjährigen Tochter Sierra fehlt jede Spur.

Bei den beiden anderen Leichen handelt es sich der Polizei zufolge um eine Frau von den Philippinen und eine aus Nepal. Beide galten seit vergangenem Jahr als vermisst.

Im Laufe der Ermittlungen wurde heftige Kritik an der örtlichen Polizei laut, es kam zu Protestkundgebungen. Die Beamten seien den Vermisstenmeldungen nicht angemessen nachgegangen, weil es sich bei den Frauen um Ausländerinnen gehandelt habe, so der Vorwurf.