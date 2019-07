Mordversuch mit Armbrust Lange Haftstrafe für Ex-Partner

Weil er angeblich seine Freundin zurückgewinnen wollte, griff ein heute 43-Jähriger zu drastischen Mitteln: Mit einer Armbrust schoss der Italiener im September 2018 dem neuen Partner der Frau in die Brust. Laut Staatsanwaltschaft hatte er dem Mann im Garten einer Wohnung in Pfaffenhofen an der Roth (Landkreis Neu-Ulm) aufgelauert.

Der Pfeil traf das Opfer knapp über dem Herzen. Nur weil das Geschoss auf einen Knochen traf, überlebte der Mann mutmaßlich den Angriff. Die Anklage ging von einer geplanten Tat aus, der Geschädigte sei zudem völlig wehr- und ahnungslos gewesen.

Im Prozess hatte der Angeklagte die Vorwürfe eingeräumt, aber bestritten aus Eifersucht gehandelt zu haben. Jetzt hat das Landgericht Memmingen den Schützen zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Damit folgte die Kammer der Argumentation der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.