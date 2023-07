Uno-Geheimverfahren in New York Hamburger 9/11-Verschwörer kämpft gegen Eintrag auf Terrorliste

Die Todespiloten vom 11. September töteten Tausende Menschen. Nach SPIEGEL-Informationen will Helfer Mounir al-Motassadeq jetzt bei der Uno in New York rehabilitiert werden. Unter Dschihadisten gilt der Mann als Held.