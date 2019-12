New York Schlag gegen Straßengang MS-13 - mehr als 200 Festnahmen

Die Festnahmen erfolgten vor allem auf Long Island im US-Bundesstaat New York, aber auch in anderen US-Städten und in El Salvador: Ermittlern ist ein großer Schlag gegen die berüchtigte Straßengang MS-13 gelungen. Mehr als 230 mutmaßliche Mitglieder der auch als Mara Salvatrucha bekannten Bande seien festgenommen worden, teilten die US-Antidrogenbehörde DEA und die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

96 Verdächtige seien im Bezirk Suffolk auf Long Island in Gewahrsam genommen worden. Die Behörden machten keine Angaben dazu, ob es sich bei den Festgenommenen um US-Bürger oder Ausländer handelt.

Es gab auch in der Vergangenheit Razzien, bei denen Hunderte mutmaßliche Gangmitglieder festgenommen worden waren - etwa 2017 in El Salvador. Im aktuellen Fall handelt es sich laut Timothy Sini, Staatsanwalt in Suffolk County, jedoch um den größten Erfolg im Kampf gegen die MS-13 in New York, wo die Gang seit 2016 für Dutzende Morde verantwortlich sein soll.

"Eine skrupellose, grausame Gang"

Doch auch wenn es gelungen sei, die Führungsriege von MS-13 auszudünnen, müsse man "wachsam bleiben", sagte Sini bei einer Pressekonferenz. "Sie werden versuchen, sich neu aufzustellen". Sini zeigte bei der Veranstaltung auf eine Machete - die Waffe, zu der die Bandenmitglieder angeblich häufig griffen. ''MS-13 ist eine skrupellose, grausame Gang", sagte Sini.

Die Gang war in den Achtzigerjahren in Los Angeles von jungen Einwanderern aus El Salvador gegründet worden. Inzwischen hat sie Mitglieder in mehreren US-Bundesstaaten und mehreren zentralamerikanischen Ländern, darunter El Salvador, Guatemala und Honduras.

Den Ermittlern zufolge konnten durch den koordinierten Polizeieinsatz sieben Mordanschläge vereitelt werden. Zudem seien mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt worden.