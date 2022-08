Mühldorfer Hart in Bayern Unbekannte schänden KZ-Gedenkstätte

Unbekannte haben die KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart in Bayern geschändet. Wie die Polizei in Rosenheim mitteilte, hatte ein Zeuge bereits am Montag Polizeiinspektion Waldkraiburg alarmiert. Er berichtete, Schmierereien an der KZ-Gedenkstätte gesehen zu haben. Vor Ort stellte die Polizei an Gedenksteinen und Gedenktafeln diverse Schmierereien fest, darunter mehrere Hakenkreuze sowie andere Schmähungen.