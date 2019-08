Mülheim an der Ruhr 14-Jähriger soll Frau schon einmal vergewaltigt haben

Mehrere Jungen haben Anfang Juli in Mülheim an der Ruhr eine 18-Jährige mutmaßlich vergewaltigt. Nun wurde bekannt, dass einer der Tatverdächtigen sich bereits zuvor an der Frau vergangen haben soll.