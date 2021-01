Mülheim Bewaffneter Mann wird bei Polizeieinsatz getroffen und stirbt

In einem Mehrfamilienhaus in Mülheim waren »laute Knallgeräusche« zu hören. Als die Polizei anrückte, traf sie einen 65-Jährigen mit einer Langwaffe im Hausflur an. Dann kam es zum Schusswaffengebrauch.