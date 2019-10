Fünf Jugendliche sollen einen Münchner Schüler so brutal attackiert haben, dass der 16-Jährige aktuell auf einem Auge fast blind ist. Der Angriff habe sich am Freitag am U-Bahnhof Therese-Giehse-Allee ereignet, teilte die Polizei mit.

Vier ehemalige Freunde und ein Unbekannter haben dem 16-Jährigen demnach ins Gesicht und gegen den Hinterkopf geschlagen. Er sei zu Boden gegangen und habe offenbar kurz das Bewusstsein verloren, hieß es von der Polizei. Als er wieder zu sich kam, seien die Angreifer verschwunden gewesen und er habe sich auf den Heimweg gemacht.

Seine Schwester brachte den Teenager ins Krankenhaus, wo ihm ein Augenarzt auf dem stark verletzten linken Auge zum Untersuchungszeitpunkt eine Minderung der Sehkraft von 95 Prozent attestierte. Gegen die fünf Angreifer ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.

Bereits einige Tage vor der Tat sollen rund ein Dutzend Jugendliche den 16-Jährigen auf dem Nachhauseweg in einen Hinterhof gedrängt, ihn beleidigt und geschlagen haben - darunter auch die 16 und 17 Jahre alte Vierergruppe seiner ehemaligen Freunde. Was Auslöser der Angriffe war, ist noch unklar.

Lesen Sie hier ein Interview mit Psychiater Helmut Remschmidt über jugendliche Gewalttäter.