Mordverdacht in München 19-Jährige bringt totes Baby ins Krankenhaus

Die junge Frau befindet sich in Untersuchungshaft. Die 19-Jährige war den Angaben zufolge am Montagabend in Begleitung ihrer Mutter in einem Münchner Krankenhaus erschienen. Sie hatten demnach einen gerade geborenen Jungen dabei, bei dem nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Eine Ärztin habe daraufhin die Polizei verständigt.