In München ist ein 21-jähriger Mann mutmaßlich nach einem missglückten Drogendeal ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten fahnden nun nach drei Verdächtigen.

Der junge Mann und sein 16-jähriger Begleiter sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstag von ihrem Wohnort im bayerischen Coburg nach München gereist sein, um dort Drogen zu kaufen. Am U-Bahnhof Messestadt Ost sollen sie sich mit drei bislang unbekannten Männern ähnlichen Alters getroffen haben und von dort aus gemeinsam in eine nahe gelegene Grünanlage begeben haben.