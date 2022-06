Die Polizeigewerkschaft hatte zuletzt mitgeteilt, sie rechne nicht mit einem Block von Autonomen bei den Protesten gegen den Gipfel. Nach dem Brandanschlag auf acht Polizeiautos in München am Mittwoch sind die Sicherheitsbehörden jedoch alarmiert. Von der Polizei hieß es am Donnerstag zu dem Vorfall, es werde weiter in alle Richtungen ermittelt. Man könne noch nicht sagen, ob die oder der Täter aus dem linksextremen Spektrum kämen – es spreche aber vieles dafür. In den sozialen Medien werde der mutmaßliche Anschlag von der linken Szene gefeiert.

Bei der Anreise der Gipfel-Teilnehmer sowie während der Demo am Samstag sei mit Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Demonstranten rief Dibowski dazu auf, ihren Protest friedlich vorzutragen. Für »kreative und friedliche Demonstrationsformen« gebe es Raum. »Störungen durch Gewalt, Sachbeschädigungen und andere Rechtsverstöße wird die Münchner Polizei nicht tolerieren.«