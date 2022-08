Ein 86-Jähriger ist an einem Münchner S-Bahnhof mit seinem Auto statt in die Parkhaus-Einfahrt versehentlich die Treppe eines Personentunnels hinuntergefahren. Das Auto sei am Dienstag die Treppe der Unterführung hinuntergerutscht, als sich dort glücklicherweise gerade kein Mensch aufhielt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei .