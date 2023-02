Der Bruder des Getöteten nannte das Verhalten des Angeklagten nach der Tat »feige und anwidernd«. Dass sein kleiner Bruder lange als »Todesfahrer von Gauting« gegolten habe, habe seine Familie noch zusätzlich schwer belastet.

Die Tat wird in erster Linie deshalb am Amtsgericht verhandelt und nicht am Landgericht, weil bei der Raserei kein unbeteiligter Dritter starb, sondern ein an dem Rennen teilnehmender Beifahrer. Damit liegt der Strafrahmen für ein solches Rennen nicht bei zehn Jahren. Die Höchststrafe, die ein Amtsgericht aussprechen kann, liegt bei vier Jahren.