Protestaktionen in München Autofahrer schiebt Klimaaktivisten vor sich her

Klimaaktivisten hatten am Montag in München erneut den Verkehr an mehreren Straßen blockiert. Es habe im Verlauf des Tages neun solcher Aktionen gegeben, teilte die Polizei am Abend mit. Zudem hätten Aktivisten zweimal versucht, sich im Bereich der Donnersberger Brücke/Arnulfstraße auf die Straße zu kleben. Dies habe die Polizei aber unterbunden.

Mehrere Aktivisten seien an verschiedenen Orten von Verkehrsteilnehmern gewaltsam von der Straße gezogen worden. Weiter hieß es in der Mitteilung vom Abend : »Die Münchner Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ausdrücklich um Gelassenheit. Gegen Personen, die gewaltsam gegen andere Personen vorgehen, in welcher Form auch immer, leitet die Polizei konsequent Ermittlungen ein.«