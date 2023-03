Die Forderung war ungewöhnlich. Denn damit hatte die Staatsanwaltschaft für den 22-Jährigen, der die Tat zugegeben hatte, die gleiche Strafe verlangt wie für den 21-Jährigen, der am Tatort gar nicht anwesend war. Der Mitangeklagte soll den Täter lediglich zum Tatort gefahren und von dort abgeholt haben. Außerdem gilt im Jugendstrafrecht auch bei Mord eine Höchststrafe von zehn Jahren. Werden Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren nach Jugendstrafrecht verurteilt, sind nur in seltenen Fällen bei Mord mit besonderer Schwere der Schuld bis zu 15 Jahren möglich.

Die Verteidigung des Haupttäters hatte zwölf Jahre Jugendhaft gefordert. B. selbst zeigte sich reuig: »Ich schließe mich meinen Anwälten an, ich wollte mich bei allen Angehörigen entschuldigen, auch wenn ich weiß, dass meine Taten nicht zu entschuldigen sind«, sagte er am Vormittag in seinem letzten Wort. Die Verteidigung des Mitangeklagten hatte Freispruch vom Mordvorwurf gefordert und räumte nur die Beteiligung an der Planung eines bewaffneten Raubüberfalls ein.