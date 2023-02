Die Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) hatte im Januar 2022 im Auftrag des Erzbistums ein Aufsehen erregendes Gutachten veröffentlicht . Um einen inzwischen verstorbenen Priester, dessen Fall auch in der Studie erwähnt wird, soll es nach Informationen der »Süddeutschen Zeitung« bei der Aktion der Staatsanwaltschaft am 16. Februar gegangen sein. Die Taten dieses Mannes gehen in die Sechzigerjahre zurück; wie Bistumsverantwortliche mit ihm umgegangen sind, soll nach Angaben der Zeitung Gegenstand der Untersuchung sein. Gegen den damals noch nicht zuständigen Kardinal Reinhard Marx richteten sich die Ermittlungen nach Informationen der Zeitung nicht.